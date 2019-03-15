Госдепартамент: около 50 стран в современном мире могут нанести урон США

По меньшей мере 50 стран в настоящее время могут нанести урон США, чем вызывают беспокойство американской администрации. С таким заявлением выступила в четверг в Центре стратегических и международных исследований директор отдела политического планирования Госдепартамента Кирон Скиннер, передает ТАСС.

«Подумайте о том, как изменился мир. В конце XX века мы должны были беспокоиться из-за двух игроков на международной арене, которые могли нанести урон США. У Китая было ядерное оружие, но он не был соперником, так как пытался выиграть холодную войну, пытаясь держаться от нее подальше. Мы в это время были заняты соперничеством с СССР», — сказала она.

«Но на сегодняшний день существуют около 50 стран, которые вызывают наше беспокойство. И речь идет не только о странах, которые могут нанести массивный ядерный удар, но они могут нанести урон США посредством кибервойны, экономической войны, информационное противостояние. Это совершенно другой мир», — подчеркнула она.

«Одним из самых главных испытаний для США станут развивающиеся страны. Если вы рассмотрите последние несколько десятилетий, то заметите, что такими являются страны, которые присоединились или способны присоединится к ядерному клубу. Если вы посмотрите на их демографию, то поймете, что это другой мир. Китай, например, стал первой в нашей истории страной, которая оказалась соперником в экономике, а не просто в военной сфере», — считает она.