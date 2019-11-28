Госдеп заявил, что поддерживает политику Зеленского

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Соединенные штаты перед встречей в нормандском формате приветствуют «сложные шаги» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, США поддерживают территориальную целостность суверенитета в преддверии саммита в нормандском формате 9 декабря между Украиной, Францией, Германией и Россией.

«CША намерены работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы поддерживать давление на Россию с тем, чтобы она соблюдала свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями и начала процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом», — заявила Ортагус.

Представитель госдепа отметила, что Зеленский в последние недели принял предусмотрительные и сложные шаги в направлении мира и реформ. Она добавила, что США довольны тем, как Киев реализует реформы, направленные на «долгосрочную безопасность и процветание».

| 2019-11-28T01:43:59+00:00 28 ноября 2019, 07:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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