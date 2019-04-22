Госдеп США выявил активность «Хезболлах» в Азербайджане

Представители «Хезболлах» присутствуют в ряде государств, их сфера влияния не ограничивается Ближним Востоком, представители сети были выявлены, например, в Азербайджане, заявил в понедельник в ходе брифинга для журналистов координатор госдепартамента по борьбе с терроризмом Натан Сейлс, сообщает РИА Новости.

«Сеть «Хезболлах» не ограничивается Ближним Востоком… Активность «Хезболлах» в прошедшие годы была выявлена в таких местах как Азербайджан, Болгария, Кипр, Нигерия, Панама, Перу и Таиланд», — сказал он.

В начале ноября прошлого года США ввели новые санкции против «Хезболлах» и ее сторонников, а Великобритания включила движение в список террористических организаций.