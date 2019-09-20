Госдеп: США по-прежнему считают переговоры с талибами путем к миру в Афганистане

Американская администрация по-прежнему считает, что путем к прочному миру в Афганистане являются переговоры с радикальным движением «Талибан». Об этом заявила в четверг и.о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

«За последний год под руководством спецпредставителя США Залмая Халилзада и его команды мы достигли большего прогресса в установлении рамок переговорного процесса, чем за все предыдущие 17 лет (американского присутствия в Афганистане), — говорится в тексте вступительного слова американского дипломата, подготовленного к ее участию в слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. — Мы продолжаем считать, что политическое урегулирование между афганцами, достигнутое посредством переговоров, остается наилучшим путем к прочному миру в Афганистане».

«Консультации относительно того, как лучше всего двигаться вперед, продолжаются в правительстве США», — отметила Уэллс, имея в виду решение американского президента Дональда Трампа прервать мирные переговоры с талибами.

Вашингтон, указала она, по мере создания условий для прямых межафганских переговоров анализирует риски присутствия в этой стране. «Наша задача послать важный сигнал афганскому правительству, состоящий в том, что они должны взять на себя развитие страны и сократить зависимость от США», — обратила внимание дипломат.(ТАСС)