Госдеп США отказался комментировать предложение МИД РФ

Госдепартамент в понедельник не стал комментировать предложение замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об обмене осужденного в Америке россиянина Константина Ярошенко на заключенных в РФ американцев.

Ранее Рябков заявил, что Россия призывает США обменять осужденного в Америке россиянина Константина Ярошенко на заключенных в РФ американцев и вернуть захваченную дипломатическую собственность России в США.

«Правительство США продолжает внимательно следить за всеми делами задержанных граждан США в России. Мы не придаем огласке наши закрытые дипломатические переговоры», — заявил РИА Новости представитель ведомства.

После заявления Рябкова брат Пола Уилана, подозреваемого в РФ в шпионаже, Дэвид заявил, что приветствовал бы обмен его брата на заключенных в США россиян.