Госдеп США отказался комментировать предложение МИД РФ

Госдепартамент в понедельник не стал комментировать предложение замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об обмене осужденного в Америке россиянина Константина Ярошенко на заключенных в РФ американцев.

Ранее Рябков заявил, что Россия призывает США обменять осужденного в Америке россиянина Константина Ярошенко на заключенных в РФ американцев и вернуть захваченную дипломатическую собственность России в США.

«Правительство США продолжает внимательно следить за всеми делами задержанных граждан США в России. Мы не придаем огласке наши закрытые дипломатические переговоры», — заявил РИА Новости представитель ведомства.

После заявления Рябкова брат Пола Уилана, подозреваемого в РФ в шпионаже, Дэвид заявил, что приветствовал бы обмен его брата на заключенных в США россиян.

| 2019-07-02T00:24:32+00:00 2 июля 2019, 04:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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