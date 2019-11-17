Госдеп США осудил власти Ирана якобы за попытки отключить интернет

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, заявила, что США осуждают якобы попытки властей Ирана отключить интернет в стане на фоне протестов. Об этом она написала с своем Twitter.

Она выразила слова поддержки «многострадальному иранскому народу», который протестует против последних несправедливых действий власти «коррумпированного режима».

«Мы осуждаем попытку отключить интернет. Пусть они говорят!», — добавила Ортагус.

До этого организация Netblocks, которая анализирует работу интернета, заявила о практически полном отключении интернета на территории Ирана.

| 2019-11-17T10:45:26+00:00 17 ноября 2019, 12:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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