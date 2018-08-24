Госдеп США: новые санкции против России вступят в силу 27 августа‍

Санкции США против России, связанные с «делом Скрипалей», вступят в силу 27 августа после официальной публикации в Федеральном регистре, сообщил РИА Новости представитель Госдепартамента.
Ранее ожидалось, что первый пакет санкций по делу Скрипалей вступит в силу 22 августа. Однако на сайте официальной газеты правительства США Federal Register в этот день соответствующее уведомление так и не появилось.

«Срок уведомления, предусмотренный законом… истек 22 августа. Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», — сказал представитель ведомства.

 

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| 2018-08-24T08:34:08+00:00 24 августа 2018, 11:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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