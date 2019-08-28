Госдеп рассказал о мерах по защите выборов в США от влияния через соцсети

Власти США предпринимают шаги против вмешательства в выборы, в частности, против использования соцсетей для проведения «операций по оказанию влияния», заявил на брифинге заместитель помощника госсекретаря США по кибер- и международной коммуникационной и информационной политике Роберт Стрейер.

«Касаясь вашего вопроса о безопасности выборов: мы предпринимаем ряд шагов для повышения безопасности наших выборов и принимаем меры против тех, кто пытается проводить операции по оказанию влияния в Соединенных Штатах, используя платформы соцсетей», — сказал Стрейер.

«Мы очень серьезно работаем над этим», — добавил он, пишет ria.ru.