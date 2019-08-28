Госдеп рассказал о мерах по защите выборов в США от влияния через соцсети

Власти США предпринимают шаги против вмешательства в выборы, в частности, против использования соцсетей для проведения «операций по оказанию влияния», заявил на брифинге заместитель помощника госсекретаря США по кибер- и международной коммуникационной и информационной политике Роберт Стрейер.
«Касаясь вашего вопроса о безопасности выборов: мы предпринимаем ряд шагов для повышения безопасности наших выборов и принимаем меры против тех, кто пытается проводить операции по оказанию влияния в Соединенных Штатах, используя платформы соцсетей», — сказал Стрейер.
«Мы очень серьезно работаем над этим», — добавил он, пишет ria.ru.
| 2019-08-29T01:35:06+00:00 29 августа 2019, 02:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss