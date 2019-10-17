Госдеп прокомментировал инцидент с дипломатами США в России

Три американских дипломата, которых сняли с поезда «Ненокса — Северодвинск» (Архангельская область) и заподозрили в нарушении правил пребывания иностранцев в РФ, «надлежащим образом» уведомили российские власти о своей служебной командировке. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг дипломатов.

«Американские дипломаты были в служебной командировке и надлежащим образом уведомили российские власти о своей поездке», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент произошел 14 октября. Американских дипломатов подозревают в административном преступлении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»). Северодвинск — город с регламентированным посещением для иностранных граждан.