Госдеп призвал американцев покинуть Венесуэлу

Соединенные Штаты рекомендуют своим гражданам покинуть Венесуэлу из-за того, что там не осталось дипломатов США и никто не сможет обеспечить американцам консульскую поддержку.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в четверг заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино.

Во вторник венесуэльский МИД заявил о прекращении переговоров об открытии офисов взаимных интересов США и Венесуэлы. Власти Венесуэлы дали дипломатам США трое суток на то, чтобы покинуть территорию латиноамериканской страны. О том, что все дипломаты США, которые оставались работать в Венесуэле, покинули страну, сообщил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.»Гражданам Соединенных Штатов настоятельно рекомендуется покинуть Венесуэлу в свете того, что американские дипломаты покинули страну и не смогут обеспечивать им консульской поддержки», — сказал он.

| 2019-03-15T01:13:59+00:00 15 марта 2019, 11:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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