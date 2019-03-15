Госдеп призвал американцев покинуть Венесуэлу

Соединенные Штаты рекомендуют своим гражданам покинуть Венесуэлу из-за того, что там не осталось дипломатов США и никто не сможет обеспечить американцам консульскую поддержку.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в четверг заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино.

Во вторник венесуэльский МИД заявил о прекращении переговоров об открытии офисов взаимных интересов США и Венесуэлы. Власти Венесуэлы дали дипломатам США трое суток на то, чтобы покинуть территорию латиноамериканской страны. О том, что все дипломаты США, которые оставались работать в Венесуэле, покинули страну, сообщил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.»Гражданам Соединенных Штатов настоятельно рекомендуется покинуть Венесуэлу в свете того, что американские дипломаты покинули страну и не смогут обеспечивать им консульской поддержки», — сказал он.