Госдеп пригрозил последствиями экипажу танкера Grace 1 с иранской нефтью

Экипаж танкера Grace 1 с иранской нефтью ждут «последствия», в том числе отказ на въезд в США, заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

«По оценкам США, Grace I помогал Корпусу стражей исламской революции (КСИР), транспортируя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace I», — говорится в заявлении.

Ортагус отметила, что экипажу танкера может быть отказано во въезде в США из-за пособничества КСИР, который Вашингтон причисляет к террористическим организациям.(РИА Новости)