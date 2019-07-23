Госдеп объявил о возобновлении переговоров с «Талибаном»

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит с 22 июля по 1 августа Кабул, а также Доху для продолжения переговоров с талибами, заявили в госдепе, передает РИА Новости.

«Спецпредставитель по афганскому примирению Залмай Халилзад посетит Афганистан и Катар с 22 июля по 1 августа как часть общих усилий по продвижению мирного процесса, чтобы положить конец конфликту в Афганистане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кабуле Халилзад проведет консультации с афганскими властями по дальнейшим шагам в мирном процессе. В частности, стороныобсудят состав команды со стороны официального Кабула, кто сможет принять участие в межафганских переговорах.

«В Дохе он возобновит переговоры с Талибаном», — отметили в госдепе.

| 2019-07-23T09:15:11+00:00 23 июля 2019, 12:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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