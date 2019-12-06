Госдеп объявил награду в $5 млн за информацию, способствующую задержанию россиянина Якубца

Госдепартамент США объявил награду в $5 млн за информацию, которая приведет к задержанию россиянина Максима Якубца, которого американские власти считают лидером хакерской группы Evil Corp. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Минфина США.

«Госдепартамент объявил о награде в $5 млн за информацию, которая приведет к поимке или вынесению приговора в отношении лидера Evil Corp», — говорится в документе.  Как отметила в свою очередь пресс-служба Министерства юстиции США, это самое крупное на сегодняшний момент вознаграждение из всех, что власти США когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.

Минфин утверждает, что лидером группы является Максим Якубец, которого власти США обвинили в четверг вместе с россиянином Игорем Турашевым в хакерстве и мошенничестве. «Максим Якубец является лидером Evil Corp и ответственен за управление и надзор над вредоносной деятельностью этой группы в киберсфере», — отмечается в тексте.

«В дополнение к руководящей роли внутри Evil Corp Якубец также предоставлял непосредственное содействие российскому правительству. По состоянию на 2017 год Якубец работал в российской Федеральной службе безопасности (ФСБ), которая является одной из основных разведслужб России», — утверждает также Минфин США. «По состоянию на апрель 2018 года Якубец находился в процессе получения разрешения от ФСБ на работу с российскими секретными документами», — заявили в американском ведомстве.(ТАСС)

| 2019-12-05T22:56:31+00:00 6 декабря 2019, 05:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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