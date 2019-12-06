Госдеп объявил награду в $5 млн за информацию, способствующую задержанию россиянина Якубца

Госдепартамент США объявил награду в $5 млн за информацию, которая приведет к задержанию россиянина Максима Якубца, которого американские власти считают лидером хакерской группы Evil Corp. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Минфина США.

«Госдепартамент объявил о награде в $5 млн за информацию, которая приведет к поимке или вынесению приговора в отношении лидера Evil Corp», — говорится в документе. Как отметила в свою очередь пресс-служба Министерства юстиции США, это самое крупное на сегодняшний момент вознаграждение из всех, что власти США когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.

Минфин утверждает, что лидером группы является Максим Якубец, которого власти США обвинили в четверг вместе с россиянином Игорем Турашевым в хакерстве и мошенничестве. «Максим Якубец является лидером Evil Corp и ответственен за управление и надзор над вредоносной деятельностью этой группы в киберсфере», — отмечается в тексте.

«В дополнение к руководящей роли внутри Evil Corp Якубец также предоставлял непосредственное содействие российскому правительству. По состоянию на 2017 год Якубец работал в российской Федеральной службе безопасности (ФСБ), которая является одной из основных разведслужб России», — утверждает также Минфин США. «По состоянию на апрель 2018 года Якубец находился в процессе получения разрешения от ФСБ на работу с российскими секретными документами», — заявили в американском ведомстве.(ТАСС)