Госдеп объясняет отказ Каракаса от встречи с оппозицией страхом политических изменений

США считают, что решение венесуэльских властей отказаться от переговоров с оппозицией на Барбадосе, связано с боязнью политических изменений. Об этом заявил в четверг ТАСС представитель Госдепартамента.

«Это очередной пример того, что, как заявил [лидер венесуэльской оппозиции] Хуан Гуайдо, [президент Венесуэлы] Николас Мадуро боится реальных политических изменений, — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать решение правительства Венесуэлы. — Пока Мадуро и связанные с ним продолжают нарушать права человека, Хуан Гуайдо и его команда привержены решению положить конец страданиям венесуэльского народа».

Санкции Вашингтона против Каракаса нацелены на «поддержание переговорного процесса, обеспечение [свержения] режима Мадуро и восстановление демократии», отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщил в среду министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес, власти Венесуэлы приняли решение отказаться от участия в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе. Причиной отказа является «опасная и грубая агрессия по отношению к Венесуэле со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа, которую поддерживает оппозиция».