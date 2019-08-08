Госдеп объясняет отказ Каракаса от встречи с оппозицией страхом политических изменений

США считают, что решение венесуэльских властей отказаться от переговоров с оппозицией на Барбадосе, связано с боязнью политических изменений. Об этом заявил в четверг ТАСС представитель Госдепартамента.

«Это очередной пример того, что, как заявил [лидер венесуэльской оппозиции] Хуан Гуайдо, [президент Венесуэлы] Николас Мадуро боится реальных политических изменений, — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать решение правительства Венесуэлы. — Пока Мадуро и связанные с ним продолжают нарушать права человека, Хуан Гуайдо и его команда привержены решению положить конец страданиям венесуэльского народа».

Санкции Вашингтона против Каракаса нацелены на «поддержание переговорного процесса, обеспечение [свержения] режима Мадуро и восстановление демократии», отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщил в среду министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес, власти Венесуэлы приняли решение отказаться от участия в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе. Причиной отказа является «опасная и грубая агрессия по отношению к Венесуэле со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа, которую поддерживает оппозиция».

| 2019-08-08T22:27:19+00:00 9 августа 2019, 03:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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