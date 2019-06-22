Госдеп обвинил Пекин в нарушении религиозных свобод граждан

В качестве источника информации внешнеполитическое ведомство США приводит данные религиозных и правозащитных организаций, а также публикации СМИ. Со ссылкой на их данные госдеп сообщает о том, что «с апреля 2017 года власти (КНР) задержали по меньшей мере 800 тысяч, а возможно до 2 миллионов уйгуров, этнических казахов и других представителей мусульманских групп, в подавляющем большинстве граждан КНР». В связи «с масштабом и серьезностью сообщений о нарушении религиозных свобод в регионе, в этом году Синьцзян (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая) вынесен в отдельную главу доклада».