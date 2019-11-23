Госдеп обеспокоен российским вмешательством в дела Сербии

Государственный департамент США выразил обеспокоенность сообщениями о российском вмешательстве в политику Сербии. Об этом, как сообщает балканская редакция радио «Свободная Европа» в субботу, заявила пресс-служба Госдепартамента, сообщает ТАСС.

«Мы обеспокоены из-за сообщения о неприличном российском вмешательстве в [политику] Сербии. США поддерживают усилия Сербии расследовать этот инцидент и поощряют правительство рассматривать виновных в этом инциденте в соответствии с верховенством права. Российское правительство старается дестабилизировать Европу военным давлением, злонамеренными кибератаками и злокачественным влиянием во многих странах, являющихся союзниками, партнерами и друзьями США. Мы ясно указали российскому правительству на самых высоких уровнях: вы должны прекратить свои дестабилизирующие действия по всему миру», — говорится в сообщении Госдепа.