Госдеп о переговорах с турецкой делегацией

США продолжают переговоры с турецкой стороной, сообщила представитель Госдепа Хизерт Науэрт по окончании встречи между делегациями Турции и США в Вашингтоне.

«Мы провели переговоры с представителями Турции. Переговоры продолжаются», — сказала Науэрт.

Тем временем, ожидаются переговоры турецкой делегации с представителями Минфина США.

Делегация Турции во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом провела переговоры в Вашингтоне.

Делегация из девяти человек, в том числе представители Минюста, МИД и Минфина Турции, посетила здание Госдепа США.

Делегацию сопровождал посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч.

Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме.

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| 2018-08-08T23:43:58+00:00 9 августа 2018, 01:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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