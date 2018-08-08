Госдеп о переговорах с турецкой делегацией

США продолжают переговоры с турецкой стороной, сообщила представитель Госдепа Хизерт Науэрт по окончании встречи между делегациями Турции и США в Вашингтоне.

«Мы провели переговоры с представителями Турции. Переговоры продолжаются», — сказала Науэрт.

Тем временем, ожидаются переговоры турецкой делегации с представителями Минфина США.

Делегация Турции во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом провела переговоры в Вашингтоне.

Делегация из девяти человек, в том числе представители Минюста, МИД и Минфина Турции, посетила здание Госдепа США.

Делегацию сопровождал посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч.

Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме.

61 просмотров