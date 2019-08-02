Госдеп не стал комментировать ликвидацию сына бен Ладена

«Мы знакомы с сообщениями об этом. Мы не комментируем этот вопрос, так как речь идет о вопросе, связанном с разведкой», — сказал он.

Ранее газета New York Times со ссылкой на двух американских официальных лиц сообщила, что сын Усамы бен Ладена Хамза был ликвидирован до того, как США объявили о награде до 1 миллиона долларов за информацию о нем. До этого телеканал NBC сообщал со ссылкой на трех представителей американской администрации, что США получили разведывательные данные о смерти Хамзы бен Ладена.(РИА Новости)