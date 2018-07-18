Госдеп назвал обвинения России по делу Браудера абсурдными

Утверждения российской стороны о причастности к преступлениям граждан США, которых Москва хотела бы допросить по делу Уильяма Браудера, абсурдны, заявила в среду журналистам представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
«Российские утверждения абсолютно абсурдны», — сказала она.

Президент России Владимир Путин после встречи с лидером США заявил, что Москва может допустить американских представителей на допросы россиян, которых в Вашингтоне обвиняют в совершении преступлений, но на условиях взаимности — если в США допросят представителей американских спецслужб, подозреваемых по делу фонда Браудера Hermitage Capital.

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| 2018-07-18T23:55:56+00:00 19 июля 2018, 05:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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