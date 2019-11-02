Госдеп назвал число совершенных в 2018 году терактов

Госдеп США опубликовал отчет, в котором сказано, что в 2018 году в мире совершили более 8 тысяч терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Как отмечается, теракты зафиксированы были в 84 странах. При этом около 85% инцидентов произошло на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Африке. В частности, теракты часто совершали в Афганистане, Сирии и Индии.

Также в отчете подчеркивается, что в результате действий террористов в 2018 году погибли почти 39 тысяч человек.

Стоит отметить, что в 2018 году в мире зарегистрировали на 500 терактов больше, чем в 2018 году.

| 2019-11-02T00:26:23+00:00 2 ноября 2019, 07:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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