«Горящий» бизнес предпринимателей ТЦ «Карван» — будет ли компенсация?

На днях в # обратились предприниматели Физули Гулиев и Ширалы Алескеров.

По словам предпринимателей, во время пожара в торговом центре «Kaрван» в Сумгаите у одного из них сгорел товар на сумму 55 тысяч, а у другого на 170 тысяч манатов. Несмотря на то, что пожар произошел 19 октября 2013 года, руководство ТЦ до сих пор не выплатило им компенсацию. На вопрос, а как же остальные владельцы торговых объектов, Ф.Гулиев и Ш. Аскеров рассказали следующее: «В результате пожара пострадало около 360 объектов. С большей частью предпринимателей руководство центра договорилось: им разрешили какое-то время торговать без внесения арендной платы. А оставшиеся 100 человек, в том числе и мы, не согласны с такой формой компенсации. Нам просто не на что купить новый товар: денег нет. Весь товар сгорел».

Отметим, что в результате проведенного следствия правоохранительными органами было установлено, что причиной пожара в торговом центре «Карван» стало нарушение «Правил противопожарной безопасности». В нарушении этих правил следствие обвинило контролера Торгового центра Исмалы Байрамова. «Причем тут контролер?», — недоумевают предприниматели.

Согласно решению Сумгаитского городского суда от 27 апреля 2015 году Исмалы Байрамов был признан виновным по статье 225.2 Уголовного кодекса Азербайджана (нарушение правил пожарной безопасности) и был осужден на 4 года и 6 месяцев лишения свободы.

Однако 20 мая 2016 года Исмалы Байрамов подает кассационную жалобу в Верховный суд, в которой утверждает, что никогда не был ответственным за противопожарную безопасность ТЦ.

«Я признал себя виновным под давлением. Органы следствия потребовали от руководства центра предоставить человека, которого они могли бы объявить виновным. Мне предложили взять на себя вину за пожар и обещали, что я никогда не сяду в тюрьму. Я согласился. Но меня обманули, и я был осужден за преступление, которого не совершал», — признается в жалобе Байрамов.

Тогда Верховный суд не удовлетворил жалобу Исмалы Байрамова, но через какое-то время руководству торгового центра удалось- таки добиться условного освобождения «подставного пожарника».

# связалось с адвокатом Физули Гулиева и Ширалы Алескерова Эмилем Бадаловым. По словам адвоката, сразу после ареста Байрамова, руководство торгового центра пыталось добиться его освобождения.

«Представители торгового центра предложили моим подзащитным забрать свои заявления, но они отказались», — сказал Эмиль Бадалов.

Предприниматели уверены, что Исмалы Байрамов не имеет никакого отношения к пожару. И в кассационной жалобе он открыто заявляет, что признал себя виновным в нарушении «Правил противопожарной безопасности» под давлением. Кстати, в доказательство своих слов они передали редакции кассационную жалобу Исмалы Байрамова. «Мы считаем, что пожар произошел по вине руководства торгового центра, это оно отвечает за противопожарную безопасность здания. И поэтому именно руководство ТЦ должно возместить нам причиненный ущерб», — заявили предприниматели #.

Нынешний руководитель Торгового центра «Карван» (кстати, сын прежнего – прим.авт.) Камиль Ахадов назвал претензии Физули Гулиева и Ширалы Алескерова совершенно необоснованными. «Существует постановление, в котором четко указан виновник пожара – Исмалы Байрамов», — заявил Ахадов # и положил трубку.

Не хотим никого обижать, но, как говорится, нашли козла отпущения…

Кстати пожары в Торговом центре «Карван» происходили и после октября 2013 года. Так 9 ноября 2014 года в Торговом центре в результате пожара погиб один человек, еще 5 человек были госпитализированы. 5 июня 2015 года ТЦ опять горел — на территории центра проводились ремонтные работы после предыдущего пожара.

А последний пожар в этом Торговом центре произошел в конце прошлого года, 14 ноября 2018, совсем недавно. Интересно, а кого назначали «козлом отпущения» в этих случаях?