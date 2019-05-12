Горячее направление

Секс-туризм–не основная цель приезжающих в Азербайджан

Наша страна уже несколько лет как делает ставку на развитие туризма. Однако в последнее время все чаще можно услышать мнение о том, что в Азербайджан многие туристы едут совсем не для того, чтобы полюбоваться его красотами, а для получения секс-услуг. Так недавно депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде отметил, что в стране зарождается секс-туризм.

«Разве мы хотим превратить свою страну в Филиппины или Таиланд?!», –говорит он.

Еще один депутат Таир Керимли посетовал на то, что хостелы превращаются в бордели.

Как рассказала # председатель неправительственной организации «Чистый мир» Мехрибан Зейналова, о секс-туризме можно было бы говорить, если бы кто-то организовывал туры в нашу страну именно с целью предоставления секс-услуг, если бы здесь собирали для этих целей женщин на показ, имели место факты продажи «живого товара» и т.д.

«В таком случае подобное должно расследоваться правоохранительными органами, но о том, чтобы в Азербайджане имело место вышеописанное, у меня информации нет. Если турист приехал и нашел кого-то для секса на месте или заранее по интернету — в этом нет ничего криминального. Государственная политика нашей страны направлена на развитие туризма, и не нужно создавать искусственных препятствий для этого»,- отметила эксперт.

По ее словам, то, что в стране немало женщин, зарабатывающих на жизнь своим телом, конечно, тревожит, но туристы тут не при чем.

М.Зейналова считает, что туристы популярны среди ночных бабочек, так как больше платят, плюс свою роль играет такой фактор, как конфиденциальность. Иностранец точно не окажется ее знакомым и никому о ней не расскажет.

«Если уж депутаты беспокоятся о нравственности нашего населения, то они должны подойти к этому с другой стороны. Не нужно запрещать, карать, осуждать действия проституток, это приведет только к тому, что они уйдут в подполье и ситуация ухудшится. Необходимо приложить усилия для того, чтобы повысить уровень жизни женщин, улучшить социальную политику. Нужны новые рабочие места, нужно, чтобы они могли учиться, надо строить больше детских садов и ясель. Кроме того, необходимы программы, направленные на поддержку женщин, находящихся в уязвимом положении. Например, сейчас, когда женщина разводится, то часто остается с детьми на руках без крыши над головой и без алиментов. Нередко у нее нет опыта работы, и она не может нигде устроиться. Так на что ей содержать себя и детей? Нужно, чтобы женщины были лучше защищены, чтобы был общественный надзор»,- сказала она.

По словам М.Зейналовой, ценность женщины в обществе упала, и это действительно повод для беспокойства.

Что касается хостелов, то, как считает эксперт, крайне сложно организовать там бордели, ведь в них каждое помещение рассчитано на несколько человек.

«Негативные отзывы о хостелах бьют по предпринимателям, которые ими владеют. Такие объекты есть во многих странах мира, в частности в соседней Грузии, и нигде по их поводу нет жалоб на разврат. Если люди, живущие рядом, недовольны шумом, доносящимся из хостелов, то можно пожаловаться на это в соответствующие органы, и проблема будет решена»,-уверена М.Зейналова.

А вот что сказал по этому поводу # глава Правозащитного Центра Азербайджана Эльдар Зейналов:

«Я не могу согласиться с тем, что основная цель приезжающих к нам туристов — секс-туризм. Даже если взять наиболее зажатые в плане секс-культуры страны вроде Ирана или арабов, то их граждане часто приезжают к нам целыми семьями, с женами и детьми. Навряд ли это удобная компания для секс-туризма. Многие из арабов не задерживаются в столице, а едут на горные курорты посмотреть на экзотический для них снег. Неоднократно видел арабов и иранцев, возвращающихся в свои отели с пакетами покупок из бутиков.

Но среди части туристов интерес к сексу есть, как и предложение со стороны наших секс-работников обоего пола. Иностранцы повысили цены на рынке секс-услуг, куда перетекли наиболее способные и привлекательные проститутки.

Если араб удовлетворится и простым сексом, то для россиян обычный секс — не проблема, и они добирают заграницей то, чего не могут найти у себя в России.

Что ищут российские секс-туристы в Азербайджане? В основном это свинг (обмен партнерами) и гомосексуальные контакты. Есть и любители наших транссексуалов, которых не удовлетворяют миниатюрные трансы из Таиланда. Здесь, в Азербайджане, туристы из СНГ могут найти желаемое с минимальным языковым барьером и относительно небольшими финансовыми затратами»,- рассказал правозащитник.

По словам Э.Зейналова, есть проститутки, специализирующиеся на иностранцах, но так было и во времена СССР.

Не секрет, что рынок секс-услуг поделен: группы проституток работают на улицах, в ночных клубах, барах, саунах, отелях. В соцсети неоднократно попадали сценки «разборок» с теми из них, кто пытались «трудиться» на чужой территории, говорит наш собеседник.

Эксперт отмечает, что обслуживание приезжих, в том числе иностранцев — одна из наиболее выгодных сфер приложения их «талантов». Тут и цены выше, и «крыша» крепче. Да и платят валютой, что немаловажно в условиях инфляции.

«Помню, лет 12-13 назад один из известных журналистов-рэкетиров попытался шантажировать сутенеров проституток, обслуживавших иностранцев. Он тайно сделал аудиозапись признаний администратора гостиницы, рассчитывая прижать его угрозой опубликовать компромат. До этого в примерно сотне случаев шантажа, убедившись, что у журналиста реально есть компромат, поданные против него иски отзывались, деньги выплачивались. Но на этот раз, неосторожно задев покровителей проституции, он оказался за решеткой. «Железобетонный» аргумент — аудиозапись неожиданно была забракована судом даже без экспертизы под тем предлогом, что она была сделана без санкции суда. Когда он уже сидел, покровители проституток организовали против него еще пару исков, и на третий раз он был признан рецидивистом и переведен в колонию особого режима»,- поделился он.

Вспомнил он и историю с проститутками-трансгендерами, которые в последние годы стали составлять заметную конкуренцию классическим проституткам-женщинам в «обслуживании» иностранцев. В 2017 году, по словам Э.Зейналова, когда трансы попытались отбить у женщин центральные районы столицы, они подверглись арестам (по некоторым данным, были арестованы порядка 100 трансов).

«Вроде бы внутренняя разборка на рынке секс-услуг? Но нет, при практическом отсутствии неправительственных организаций по защите прав геев и лесбиянок, эхо арестов оперативно дошло аж до Европарламента, который принял резолюцию против Азербайджана. Недавно несколько десятков жалоб от этой группы трансов были коммуницированы Европейским Судом по Правам Человека. И это,– подчеркивает правозащитник,– при том, что и вероятность приема жалоб составляет всего 3-5%, да и коммуникации часто приходится ждать по 5-9 лет».

По его мнению, в этой сфере крутятся немалые средства и задействована влиятельная «крыша», способная нанести правительству репутационные удары именно тогда, когда намечено подписание соглашение с Евросоюзом. Хотя бы по одной этой причине власти должны заняться проблемой проституции и секс-туризма.

Наши алчные бизнесмены, как говорит Э.Зейналов, видят в секс-туристах лишь источник высоких доходов. Однако не нужно забывать, что секс-туризм, как правило, обрастает сопутствующими проблемами. Это и общий рост проституции, и распространение передающихся половым путем заболеваний, и мошенничество с воровством.

Искоренить проституцию так же нереально, как и запретить сам секс. Но правозащитник считает, что можно, по меньшей мере, взять ее под государственный контроль. На сегодня она тоже контролируется, но теневыми структурами, причем весьма влиятельными.

«Понимаю, что мнение спорное, но я считаю, что проституцию надо легализовать и сделать прозрачной для налогообложения, относясь к проститутке как к индивидуальному предпринимателю. Надо также обязать работников этой сферы регулярно проходить медобследование, регистрировать квартиры, в которых оказываются услуги и т.п. И в то же время ужесточить наказание для тех, кто будет заниматься проституцией без лицензии. Штрафы, которые накладываются сейчас, никак не влияют на проституцию, лишь приводят к росту цен на рынке продажи тела»,-заявил Э.Зейналов.