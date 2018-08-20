Горячая тема: цены на импортируемый бензин вновь повысились

По всей видимости, предсказания экономистов о новом витке подорожания начинают сбываться, а начальным этапом на этом пути стало повышение цены импортируемого бензина марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 до 1.50 манатов и 1.60 манатов соответственно.

Накануне местные СМИ в унисон сообщили о росте тарифов, однако стоимость «элитного» топлива уже четыре года не регулируется Тарифным советом (ТС), поспешили напомнить труженикам пера эксперты.

«Цены на премиальные марки не регулируются Ценовым советом и должны формироваться рынком, однако на деле нет ни того, ни другого. Брендовые (высокооктановые) марки бензина ввозят в страну дочерние компании SOCAR, они же устанавливают расценки на внутреннем рынке. Получается, что в плане конкуренции на этом рынке нет прочих игроков, а чистый монополист является единственным поставщиком, диктующим цены», — откликнулся на происходящее эксперт-экономист Натиг Джафарли.

Казалось бы, согласно закону «Об антимонопольной деятельности», к компании, контролирующей свыше 30% рынка, должны приниматься соответствующие меры. Но поскольку законы в нашей стране частенько остаются на бумаге, обратимся к более объективной подоплеке, лежащей в основе ценовой политики единственного импортера. Говоря о причинах очередного подорожания премиального топлива, Джафарли обратил внимание на странное обстоятельство: в стране, насчитывающей 150-летнюю историю нефтедобычи, не построены нормальные нефтеперерабатывающие заводы, способные производить бензин по европейским стандартам.

По данным SOCAR, топливо этих марок завозится из Румынии. Импорт бензина нещадно бьет по карману местного потребителя.

Ведь если учесть, что баррель нашей нефти продается за 73 доллара и вычесть из этой суммы 15%, которые приходятся на себестоимость и транспортировку, остается 58 долларов. Только 75% этой суммы – 43 – 44 доллара приходятся на долю нашей страны. Из одного барреля нефти на европейских заводах производится 102 литра брендового топлива, которое покупает SOCAR за 1 манат 30 гяпиков (77 центов) и продает на внутреннем рынке за 1 манат 50 гяпиков. Таким образом, Азербайджан продает в Европу баррель нефти за 44 доллара и покупает конечный продукт (102 литра бензина) за 78 долларов. А ведь из барреля нефти, помимо бензина, производится 4 литра качественного моторного масла, реализуемого оттуда на местный рынок.

«Национальное правительство расходует немалые средства на различные мероприятия и игры, но при этом в стране не могут построить завод по производству качественного топлива», — отметил экономист. С его слов, следующим шагом будет подорожание дизельного топлива. Но это не все, поскольку рост государственного долга будет способствовать ежегодному повышению тарифов, регулируемых Ценовым советом.

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Между тем, стоимость марки АИ-92 осталась неизменной — 0,9 маната за литр. Внутренняя потребность в этом топливе полностью удовлетворяются местным производством, а цена регулируется Ценовым советом. Накануне цена на АИ-95 возросла с 1,25 маната до 1,50 маната, на АИ-98 – с 1,50 до 1,60 маната. До этого стоимость импортируемого топлива была повышена в ноябре прошлого года. По версии SOCAR подорожание было вызвано повышением цен в Румынии.

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