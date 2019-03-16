Городская больница в Хейстинге закрыта из-за угрозы безопасности

«В данный момент силы полиции находятся в больнице в Хокс Бэй в Гастингсе. В качестве меры предосторожности мы просим избегать посещения больницы и близлежащих районов», — указывается в сообщении полиции.

Полиция пока не раскрывает информацию, связано ли происшествие с террористическими актами в Крайстчерче.

В пятницу, 15 марта, вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате нападения погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

По обвинению в атаке на выходе из мечети задержаны двое мужчин и одна женщина. Один из них, 28-летний австралиец, уже предстал перед судом и был заключен под стражу до 5 апреля. Двое других пока находятся в СИЗО, и, как отметили в полиции, отношение еще одного ранее арестованного к этому делу не установлено.