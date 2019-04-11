Горный обвал перекрыл автотрассу Губа-Хыналыг

На 36-м километре дороги Губа-Хыналыг произошел обвал горной породы, в результате чего проезжая часть оказалась заваленной крупными обломками камней.

Незамедлительно, на место оползня выехали сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог, была привлечена специальная техника, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Однако, по причине продолжения процесса обвала на склоне горы, доступ к месту происшествия был перекрыт.

Работы по расчистке дорожного полотна начнутся сразу после остановки оползневого процесса.