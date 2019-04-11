Горный обвал перекрыл автотрассу Губа-Хыналыг

На 36-м километре дороги Губа-Хыналыг произошел обвал горной породы, в результате чего проезжая часть оказалась заваленной крупными обломками камней.

Незамедлительно, на место оползня выехали сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог, была привлечена специальная техника, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Однако, по причине продолжения процесса обвала на склоне горы, доступ к месту происшествия был перекрыт.

Работы по расчистке дорожного полотна начнутся сразу после остановки оползневого процесса.

| 2019-04-11T18:16:11+00:00 11 апреля 2019, 22:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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