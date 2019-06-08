Горняки еще двух шахт Львовской области бастуют из-за долгов по зарплате

Горняки четырех шахт украинского госпредприятия «Львовуголь» бастуют из-за долгов по зарплате. Об этом сообщил в субботу, 8 июня, глава независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

Накануне Волынец заявил, что забастовку устроили горняки шахт «Степная» и «Межиричанская».

«Сейчас горняки четырех шахт ГП «Львовуголь» бастуют из-за огромных долгов по заработной плате», — написал он в Facebook.

По его словам, шахтеры еще не получили зарплаты за март и апрель.

В мае сотрудники «Львовуголь» пикетировали здание минэнерго Украины с требованием покрыть долги по зарплате . По словам шахтеров, они не дождались обещанных правительством 316 млн гривен (771,6 млн рублей) на частичное погашение задолженности.

Ранее Волынец сообщал, что задолженность по зарплате горнякам государственных шахт на Украине составляет более $34 млн (iz..ru)