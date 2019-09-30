Горькое признание без карьерных последствий

Начну с пересказа байки, которая не имеет прямого отношения к теме сегодняшней статьи. Но, аналогии, уверен, тут более, чем уместны. Итак, скончавшийся на прошлой неделе известный советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист Марк Захаров говорят, пришел как-то на репетицию спектакля в театр «Ленком», сел за режиссерский пульт в зале и по старой, сложившейся традиции, как обычно, произнес два слова перед репетицией: «Здравствуйте друзья, что новенького, с чем поздравить?».

После небольшой паузы блистательный актер Александр Збруев говорит: «Ну, праздник в городе, гей-парад сегодня». Марк Анатольевич встает со своего места, поднимается на сцену, подходит к Збруеву и не громко, но так чтобы все слышали: «Вас пораньше отпустить?». Такой вот, согласно байке, был пример остроумного и меткого ответа тому, кто произнес фразу, не задумываясь о возможных последствиях.

Теперь, перейдем от байки к нашим грустным реалиям. Как мы уже сообщали ранее, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН констатировал, что в течение последних 12 месяцев в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта не было достигнуто прогресса.

«Важно отметить, что с прошлогодней общеполитической дискуссии ГА ООН не было достигнуто никакого прогресса в политическом урегулировании конфликта, несмотря на прямые контакты лидеров двух государств и встречи глав МИД в течение последних двух лет», — сказал Мамедъяров. По его мнению, причиной этого является «явное отсутствие искренней заинтересованности у руководства Армении в мирном урегулировании».

«Ереван, наоборот, своими заявлениями и действиями подрывает этот процесс и препятствует попыткам как можно скорее найти мирное решение», — считает глава нашего МИД. При этом, он добавляет, что «Азербайджан по-прежнему настроен на скорейшее политическое урегулирование конфликта», хотя и подчеркивает, что «переговорный процесс не может продолжаться вечно».

В словах главы азербайджанского внешнеполитического ведомства есть большая доля истины. Действительно, новое руководство РА, озвучивая популистские заявления в стиле «Карабах наш и точка», сделало бессмысленным ведение переговоров по мирному урегулированию карабахского конфликта. И очень жаль, что данные заявления, равно как и продолжающаяся оккупация азербайджанских земель со стороны РА, не привели к реальной поддержке нашей страны со стороны ведущих мировых держав.

Да, ни одна страна мира не признала так называемую «НКР», но и против Армении санкций за оккупацию наших земель и отказ подчиняться резолюциям ООН, в которых четко прописано требование о выводе армянских вооруженных формирований с захваченных территорий АР, никто не ввел. А отсутствие наказания за преступление лишь усиливают позиции преступников и соблазняют их на совершение новых преступлений.

Все это так. Но данные политические реалии существуют, увы, не первый год. Как не менялась никогда и позиция официального Еревана в карабахском конфликте. Там уже два с половиной десятка лет работают над юридическим оформлением оккупации азербайджанских земель, напрочь отрицая идею возврата их нашей стране. Армянская сторона тянет время, считая, что оно работает на них и рано или поздно с существующим статус-кво смирятся все ведущие государства мира.

По сути, как это не обидно признавать, расчеты армянской стороны оправдались. В Азербайджане могут сколько угодно сетовать на бездействие МГ ОБСЕ и в целом мирового сообщества, только все это ни на йоту не меняет ситуацию — Армения продолжает оккупацию 20% территорий нашей страны. Эльмар Мамедъяров, мягко говоря лукавит, рассуждая о том, что отсутствие прогресса в переговорах по урегулированию карабахского конфликта длится всего год. Стагнация в этом вопросе имеет гораздо более длительный срок.

Нельзя считать успехом сам факт переговоров. У них должен быть конкретный срок и итог. Ничего этого нет и, что самое печальное, не предвидится. И все рассуждения главы МИД АР о том, что переговоры не могут вестись вечно, к сожалению, являются всего лишь данью риторике. Совершенно очевидно, что единственный способ сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки, оживить его — начало азербайджанской стороной операции по принуждению агрессора к миру.

При этом, я в этом глубоко убежден, имеет смысл заслушать доклад главы МИД Азербайджана перед Милли Меджлисом. Хотелось бы услышать от господина Мамедъярова ответы на вопросы депутатов, которые наверняка спросят о том, почему Эльмар-муаллим, с 2004 года занимающий пост главы внешнеполитического ведомства, не сумел добиться ощутимого давления со стороны России и стран Запада на Армению?

Хотелось бы услышать от него, как долго еще будут длиться переговоры, смысла в которых не видят практически все эксперты? Хотелось понять, есть, был ли у официального Баку заготовлен план «Б» на случай захода переговорного процесса в ожидаемый тупик. Перечень вопросов, которые могли бы задать главе МИД РА депутаты ММ, очень длинный. Но, выйдет ли Эльмар Мамедъяров с отчетом перед парламентом, перед азербайджанской общественностью? Время покажет.

На данный же момент, делая заявления о заходе переговорного процесса в тупик и не уходя после этого в отставку, хотя такой вариант был бы достойным способом сохранить лицо для дипломата, который 15 лет шел по пути, который в итоге оказался тупиковым, глава отечественного внешнеполитического ведомства оказался в положении Збруева. Думать нужно о последствиях сказанного.