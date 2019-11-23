Горький дым ресторанов

Ресторанов, кафе и прочих объектов общественного питания в столице огромное количество. Большинство из них не пустует, ведь для многих наших граждан досуг связан именно с едой. Но неплохо зарабатывая, такие заведения не спешат следовать букве закона, и игнорируют в частности экологическое законодательство. Жители столицы часто жалуются на запах, доносящийся из таких объектов, на дымящие трубы, на прокопченную зелень балконов.

На днях Министерство экологии и природных ресурсов назвало объекты общественного питания, которые, согласно проведенным мониторингам, превышают норму выброса в атмосферу вредных отходов. Норму выбросов, несмотря на наличие очистных сооружений, превысили дома торжеств «Amor», «Mələk Palace», «Grace Hall», «Ayla», «Monte Karlo», «Madonna», «Al saray», «Səbinə», «Həyat Hall», «Piano», расположенные в Бинагадинском, Низаминском, Хатаинском и Сабунчинском районах.

По словам руководителя пресс-службы МЭПР Ирады Ибрагимовой, в отношении владельцев объектов составлены протоколы, принято решение об ограничении использования мангалов. Она отметила, что с целью обеспечения исполнения решения, документы отправлены в отделы исполнения и пробации. Мониторинги продолжаются.

Руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев заявил «Зеркало» о том, у каждого объекта есть лимит предельно допустимых выбросов (ПДВ) и он должен его придерживаться. Если же это не будет сделано, то Минэкологии имеет все основания их оштрафовать.

«Если брать в общих масштабах, то загрязнение воздуха в результате деятельности ресторанов и кафе незначительно, тем не менее, оно есть. Раз- два в год Минэкологии устраивает проверки, выявляя нарушителей. Для ресторанов предложены маленькие недорогие воздухоочистительные установки, и, надо сказать, что большинство крупных ресторанов ими уже обзавелись. То есть работа министерства приносит свои плоды», — сказал он.

Но, по словам И.Мустафаева, есть куда более насущные экологические проблемы, которые не решены, и ими надо заняться в первую очередь. Воздух отравляют 1 миллион 300 тыс. старых машин, везде пробки. Длина 6 дорог на 1000 кв.км. короче, чем в других городах мира.

«Надо решить проблему выбросов нефтеперерабатывающего завода. Воздушная среда очень загрязнена, особенно на НЗС, УПД, Ази Асланова. Также необходимо обеспечить охрану зеленых насаждений, а это до сих пор не сделано», — поделился эксперт.

80% людей, живущих рядом с ресторанами, в которых нет нормальных воздухоочистительных фильтров, очень недовольны таким соседством. Об этом # заявил эколог Фикрет Джафаров.

«Иногда буквально нечем дышать, ведь такие объекты готовят не 1-2 порции, а 200-300 и не только шашлык, но и другие блюда на огне. Что касается экологической составляющей, то такие выбросы не самая большая, но все же проблема. Хорошо, что Минэкологии наконец ею занялось»,- подчеркнул он. По его словам, было проведено уже три рейда. В первом, помимо экологического момента учитывался и противопожарный. Тогда была оценена ситуация и сделаны предупреждения нарушителям. Во время второго рейда проверили, что было сделано, некоторые объекты оштрафовали, некоторым сделали предупреждение, что очистные сооружения не соответствуют требованиям. В результате третьего рейда 12-13 объектов были оштрафованы.

«Это давняя проблема, но она стала решаться только с приходом нового министра экологии. У многих ресторанов,- говорит Ф.Джафаров,- раньше было надзорное лицо, получавшее прибыль, и разрешавшее делать что угодно. Теперь этого нет. Сейчас деятельностью занимаются люди, не ответственные за конкретную территорию, и министр держит ситуацию под контролем».

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил #, что около его дома два объекта общепита, и запах, готовящихся там на огне блюд, распространяется на 500-600 метров. Но долетает не только запах, а и частицы различных веществ.

«Желательно, чтобы дела в связи с такими объектами доходили до суда. Если будет судебное предписание, владельцы сразу зашевелятся. Коррупция, местничество мешают решить эту проблему, но подвижки есть. Некоторые говорят о том, что нельзя уничтожать национальные привычки – шашлык, чай из самовара. Это так, но надо чтобы все было в цивилизованном русле»,-говорит он.

По его словам, штрафов владельцы особо не боятся, так как их покроет суточный доход объекта. Механизм наказания есть, но не доведен до конца, считает Н.Агаев.

«Вспомним, Мингячевирскую ТЭС. МЧС неоднократно предупреждало о необходимости устранения там неполадок, но ничего не было сделано, пока Баку не остался без света. Надо,- считает эксперт,- прибегать не к административному, а к уголовному кодексу, такая практика есть в Турции, Китае. Сначала надо предупреждать, а если это не работает, сносить такие объекты и отбирать у их хозяев лицензию на предпринимательскую деятельность».