Горизонты роста — Россия и Азербайджан выходят на новый уровень сотрудничества

Россия и Азербайджан видят значительный неиспользованный потенциал для развития экономических отношений, заявили участники Санкт-Петербургского экономического форума.

Как отметили в ходе обсуждений, товарооборот между двумя странами вырос почти на 14 процентов и достиг 2,4 миллиарда долларов по итогам прошлого года. Россия инвестировала в Азербайджан свыше четырех миллиардов долларов, Азербайджан в свою очередь – более одного миллиарда долларов. Экспорт из России в Азербайджан вырос на 12,5 процента и достиг 1,7 миллиарда долларов. Между странами наблюдаются двукратные темпы роста товарооборота, рост по услугам, рост в денежных переводах, причем в обоих направлениях. Имеется значительный интерес в секторе продовольствия и поставок продукции агропромышленного комплекса из Азербайджана в Россию.

Между нашими странами реализуются совместный план действий по активизации сотрудничества в агропромышленном комплексе, программа сотрудничества в сфере туризма, план действий по реализации проекта международного транспортного коридора «Север — Юг», прорабатываются вопросы по наращиванию объемов взаимных операций в национальных валютах. В рамках форума обсудили пути создания более эффективных механизмов реализации крупных инфраструктурных проектов на территории стран, а также проблемы российских и азербайджанских инвесторов.

В частности, на сегодняшний день обсуждаются сложные проекты по выстраиванию цепочек добавленной стоимости, совместному развитию технологий, поставкам товаров на рынки третьих стран, формированию комплексных логистических проектов и прочее. По мнению российского министра, имеется значительный интерес в секторе продовольствия и поставок продукции агропромышленного комплекса из Азербайджана в Россию. На российском рынке все еще очень много продуктов из таких стран, как, например, Турция и Китай и это упущенные возможности азербайджанского бизнеса, поэтому задача двух министерств показывать направления, как могут работать обе стороны, чтобы улучшить поставки.

«Стремление Азербайджана и России выйти на ещё более высокий уровень двусторонних экономических отношений нужно только приветствовать, — сказал редакции председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук — И это притом, что взаимный товарооборот уже и так находится на достаточно высоком – можно сказать, рекордном – уровне. Но резервы для новых высот, действительно, есть. Именно об этом сказали на прошедшем ПМЭФ-2019 министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и его российский коллега Максим Орешкин. Я бы только добавил от себя как эксперт, что один из резервов роста состоит ещё и в том, что этот рост должны заметить все потребители нашей продукции в обеих странах. В первую очередь в плане оптимальных цен и ассортимента. Также стоит приветствовать цель, обозначенную министром экономики РФ, когда он сказал, что Азербайджан и Россия должны выйти за пределы обычной торговли. Это именно тот стратегический, амбициозный подход, который и должен существовать между привилегированными партнёрами, которые занимаются не просто банальной продажей друг другу товаров собственного производства».

По данным собеседника, для этого у нас есть вся нужная инфраструктура, включая такие континентальные трассы как коридор «Север-Юг», о котором также говорилось в комментариях двух министров. Одним из главных стратегических резервов следует считать и выход за рамки сырьевого экспорта, а то нас в этом плане слишком часто критикуют наши оппоненты, стараясь принизить значение подлинного сотрудничества.

«Максим Орешкин упомянул о таком важном вопросе как увеличение и самой доли азербайджанской продукции на российском рынке. С учётом того, что Азербайджан даже в чисто техническом, географическом смысле находится к нам намного ближе, чем целый ряд относительно удалённых или просто далёких стран, которые, тем не менее, пока что насыщают российский рынок своими товарами в большей степени. И это тоже один из главных резервов роста, тем более в плане доставки российскому покупателю свежих овощей и фруктов: ведь чем ближе – тем всегда свежее. Общая цифра торгово-экономического оборота радует, так как показывает серьёзный рост, но также не может нас полностью удовлетворять. Хотелось бы, чтобы 2,4 млрд. долларов утратили внутри себя запятую, и превратились хотя бы в полновесных 25 миллиардов. Здесь нет никакой фантастики, наши экономики в состоянии справиться с такими интеграционными объёмами. Значительный резерв лежит и в прямом межрегиональном сотрудничестве, где также есть, куда расти, сокращая любые имеющиеся издержки. В целом надо сказать, что, не являясь формальным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Азербайджан, тем не менее, ведёт такую активную работу в сфере нашей хозяйственной интеграции, что иногда о такой «мелочи» просто забывается», — рассказал Трофимчук.

С его слов, Азербайджан принял очень активное участие и в состоявшемся Петербургском международном экономическом форуме. Формальным такое участие и такое сотрудничество назвать нельзя. Это чистая конкретика, которая даёт свои результаты, в том числе уже и с учётом принятых в рамках форума совместных российско-азербайджанских планов.

Комментируя итоги форума, заместитель директора Русской экономической школы UNEC, профессор Эльшад Мамедов сообщил #, что за последние годы имеется в целом позитивная динамика углубления двусторонних торгово-экономических связей. Позитивная динамика продолжилась в первом квартале текущего года

«Это не может не радовать, однако потенциал взаимной торговли между нашими странами, конечно же, более внушительный и уже в среднесрочной перспективе можно будет говорить о взаимной торговле на 10 млрд. долларов. Для этого имеются все предпосылки. А главное, несмотря на различия в масштабах, наши экономики весьма схожи, вместе с тем имеется богатый опыт сотрудничества хозяйствующих субъектов двух стран, существует ментальная близость между народами, а следовательно, и представителями деловых кругов. Все это вкупе создает серьезные предпосылки для углубления гуманитарного сотрудничества, что представляет важность для наращивания экономического взаимодействия».

По мнению ученого, экономики двух стран подвержены схожим вызовам, связанным с зависимостью от экспорта энергоресурсов. «Сегодня нашим странам необходимо наращивать глубину обработки ресурсов и отходить от практики сжигания их в качестве энергоносителей, — уверен профессор. — И если в условиях высоких нефтяных индексов так остро вопрос наращивания технологической кооперации, углубления интеграционных связей между нашими государствами не стоял, с падением нефтяных цен наращивание и углубление сотрудничества будет в приоритете. Поскольку экономики наших стран стоят перед вызовами, связанными с необходимостью наращивания взаимных инвестиционных потоков, опережающего притока инвестиций, формирования единых рынков труда, товаров и услуг, финансовых рынков, переходом к взаиморасчетам в максимально возможно большем объеме на национальные валюты», — уверен Мамедов.