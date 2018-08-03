Горим и задыхаемся

Июль нынешнего года в Азербайджане выдался аномально жарким и сухим. В отдельные дни столбик термометра превышал 40 градусную отметку. В этих непростых природных условиях полыхали и горели дома, торговые объекты, леса и пастбища.

Пожаром были охвачены тысячи гектаров земли – леса, посевные поля, пастбища, кустарники, населенные пункты — в Сиязанском, Шабранском, Губинском, Агсуинском, Шамахинском районах. Пожарные расчеты Государственной службы пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям едва успев потушить один очаг возгорания, перебрасывались на другой район ЧП. Хуже обстояли дела в горной местности, куда технику поднимать было невозможно. Из-за сложности горного рельефа, к тушению пожаров были привлечены самолет-амфибия и вертолеты МЧС, а также ресурсы Минэкологии и природных ресурсов (МЭПР), понадобилась и помощь местных жителей.

Небывалый засушливый июль нанес урон и фермерским хозяйствам. В этом году наблюдается дефицит бахчевых: на рынке арбузы и дыни продаются всего в одном или двух местах. Низкий урожай эксперты объясняют жарой и нерегулярным поливом сельхозкультур, нехваткой воды. Поэтому половина урожая погорела. Неурожай привел к росту цен, на что вполне заслуженно жалуются покупатели.

Пожалуй, такой погоде радуются лишь наши производители мороженого, питьевой воды. Спрос на их продукцию вырос вдвое.

Однако аномальная жара стала настоящим испытанием не только для Азербайджана, его аграрному сектору, системе электроснабжения, природе, но и для европейских стран. Во власти огненной стихии оказалась Греция.

Привыкшие к низким температурам немцы также страдают от жары. В Германии установились аномально высокие температуры – плюс 39 градусов. И жара не собирается отступать. Жители страны ищут спасения от жары на озёрах, в переполненных бассейнах и на курортах Северного и Балтийского морей, где в этом году установилась средиземноморская температура.

Экстремальные рекорды этим летом ставит не только Германия: даже у Северного полярного круга температура поднималась до 30 градусов. Жара мучает США, в Японии, только что серьёзно пострадавшей от наводнения, в связи с высокой температурой насчитывается свыше 80 погибших.

Продолжительная засуха и жара обернулись и катастрофами в ряде регионов Германии и Европы: горели или горят до сих пор леса в Швеции, Финляндии, Латвии и Бранденбурге.

Погодная аномалия подвергла местных фермеров стрессу. В стране гибнет урожай, многие фермеры оказываются на грани разорения. Только урожай зерновых, по прогнозам, снизится из-за засухи на 7−8 млн. тонн – потери только этих производителей оцениваются в 1,4 миллиарда евро. Меньше соберут и те хозяйства, где выращивают кукурузу, сахарную свёклу и картофель.

Но в отличие от Азербайджана, где «не замечают» низкий урожай бахчевых и огурцов, оставляя аграриев один на один с проблемами, в Германии пытаются помочь фермерам минимизировать потери от жары.

«Чтобы справиться с последствиями засухи, аграриям потребуется как минимум миллиард евро», — отметил президент Союза немецкого крестьянства Йоахим Руквид. Он попросил правительство ввести в некоторых регионах страны чрезвычайное положение: Это необходимо, чтобы федеральное и земельные правительства смогли согласовать выделение жертвам жары экстренной материальной помощи.

А министр сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер проверяет возможность выделения средств фермерам, которые несут убытки. Окончательное решение о предоставлении финансовой помощи может быть принято только в конце августа, когда в министерстве будет представлен итоговый доклад об урожае и его потерях.

При этом не все крестьяне оказываются в безвыходном положении: немецкие виноделы довольны погодой. Вино урожая 2018 года может войти в историю, поговаривают на Рейне и Мозеле, а сбор винограда в этом сезоне стартует уже в августе – впервые в истории – и, скорее всего, успеет завершиться заблаговременно до начала продолжительных осенних дождей. Не меньше виноделов радуются и производители мороженого – спрос на него близок к рекордному.

Между тем, наши синоптики прогнозируют 40-42-градусную жару в Азербайджане и в августе. По словам завотделом экологического просвещения и связей с общественностью Министерства экологии и природных ресурсов Умайры Тагиевой, возможны дни, когда температура воздуха заметно превысит норму. Во второй и третьей декаде августа в некоторые дни прогнозируется аномальная жара.

Кстати, расчёты Межправительственной группы экспертов по изменению климата, созданной при содействии ООН для оценки риска глобального изменения климата, показывают, что в ближайшие годы периоды экстремальных погодных ситуаций станут более регулярными. Погодные экстремумы – засухи, длительные периоды жары, наводнения, бури – будут приходить чаще и распространяться на всё новые регионы. Центральная Европа, ранее в основном избавленная от климатических перепадов, с начала XXI века превратилась в один из примеров убедительности подобных прогнозов. Сколько нам остаётся терпеть нынешнюю жару, неизвестно, а готовиться предстоит к погодному худшему.

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