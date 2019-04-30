Горгадзе узрел угрозу и вступился за Марго

Думаю, что азербайджанской аудитории нет особой надобности представлять, кто такая Маргарита Симоньян. Занимающая пост главного редактора МИА «Россия сегодня» и ИА «Sputnik» эта дама хорошо известна своей провокационной деятельностью в отношении Азербайджана.

Несмотря на то, что Маргарита Симоньян является гражданкой России – страны, которая поддерживает территориальную целостность Азербайджана — в возглавляемом ею издании «Sputnik» в публикациях, касающихся карабахской тематики, Нагорный Карабах обозначается как отдельная республика.

Далекая от объективности журналист, которая симпатии к карабахским сепаратистам и ненависть к Азербайджану ставит выше интересов России, с радостью пропускает публикации, в которых то и дело пестрят формулировки: «армия обороны Карабаха», «власти арцаха», «Степанакерт» и так далее.

Ей невдомек, что ни на одной политической карте мира (наверное, кроме «глобуса» Армении) нет такого государства, как «нкр» или «арцах». Как не существует, ни «армии обороны Карабаха» и «Степанакерта». В конце концов, не обозначают же подведомственные ей издания Санкт-Петербург как Ленинград или Петроград.

Однако на сей раз Маргарита Симоньян перегнула палку, и ее мишенью стали народы России, исповедующие Ислам.

Так, на днях сия особа опубликовала в Telegram-канале пост, одобряющий предоставление российского гражданства жителям Донбасса.

Она призвала и дальше действовать в том же ключе, выразив опасение, что в противном случае Россия к 2040 году может стать мусульманской страной.

При этом журналист с присущей армянам хитростью, как бы завуалировала откровенно ксенофобское высказывание, отметив, что не имеет ничего против ислама, но хотела бы сохранить страну светской со множеством конфессий и этносов.

В ответ на это журналист «Радио Свобода» Рамазан Алпаут на своей странице в Facebook написал, что «активисты из Северного Кавказа должны заставить Маргариту Симоньян отказаться от своих слов и принести извинения за попытку натравить на мусульман национальное большинство, за попытку канализации агрессии».

Как видим, налицо адекватный ответ Рамазана Алпаута, который одернул зарвавшуюся расистку. Однако «известный» российский адвокат Шота Горгадзе, узрел в этих словах угрозу в отношении Маргариты Симоньян. Известен Горгадзе тем, что любит всякие телешоу, этот инициативный адвокат частый гость в передачах НТВ и у Малахова, «Пусть говорят» на Первом канале и т.д. Где занимается самопиаром себя любимого как дорогого адвоката.

Видимо светило российской адвокатуры и на этот раз решил устроить очередное шоу. «Проанализировав это заявление, я пришел к выводу, что в словах содержится угроза, причем не только скрытая угроза, а призыв к насильственным действиям в отношении Маргариты Симоньян», — прокомментировал Горгадзе РИА Новости.

По его словам, настоящий журналист не должен позволять себе подобных неэтичных высказываний в адрес коллег.

Вот оно как, Михалыч! Не знаем, то ли аналитический прицел у адвоката сбился, то ли при анализе личная симпатия превалировала над трезвым взглядом, но как раз ни о какой угрозе речь не идет. Рамазан Алпаут ясно выразился, что Симоньян должна извиниться за свои слова. И все, точка.

Кроме того, Горгадзе все же следовало проанализировать не пост Алпаута, а повнимательнее прочитать текст Симоньян. От слов главреда «Спутник» за версту несет разжиганием религиозной вражды, что, кстати, подпадает под соответствующую статью УК Российской Федерации.

Ну, а для того, чтобы Симоньян и адвокату Горгадзе все было понятно, то для особо «одаренных» Рамазан Алпаут написал свой второй пост, относительно вышеупомянутого вопроса.

«Чтобы была ясность: когда я выразил свое личное мнение, что активисты из Северного Кавказа должны заставить Симоньян извиниться за канализацию агрессии в сторону мусульман, я имел в виду правовые механизмы ответа. В приличном обществе «активист» подразумевает действие в правовом поле. Я считаю, что она высказала расистские вещи», — написал журналист.

А Маргарите Симоньян впредь следует оглядываться на уголовный кодекс страны, в которой она проживает. И еще один момент. Если уж Симоньян так обеспокоена будущим своей страны, то пусть лучше позаботится об угрозе арменизации России. Это пострашнее мусульманской «угрозы». Недаром в свое время президент РФ Владимир Путин иронично подметил, что в России армян больше, чем в самой Армении…