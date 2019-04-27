Горе «люковое» — горе луковое

В Баку продолжается Гран-при Формулы-1. Как уже сообщалось, в первый день гонок произошел неприятный инцидент. Болид Williams под управлением Джорджа Рассела был поврежден незакрепленным канализационным люком. Д.Рассел был вынужден пропустить вторую сессию из-за повреждений машины.

Отметим, что после данного происшествия организаторы Гран-при Азербайджана Формулы 1 принесли извинения команде Williams.

По словам промоутера этапа в Баку Арифа Рагимова, расходы в связи с аварией, произошедшей на трассе Baku Circuit City (BCC) в пятницу в первой тренировочной сессии уик-энда, будут покрыты за счет страховки.

«Проблема была не визуальная, проржавели крючки, которые держат люк снизу. Его расшатала проехавшая Ferrari, и Williams не повезло», — отметил он.

Это то, что касается самой аварии, но поговорить хотелось бы о другом. А именно о реакции некоторых наших граждан на нее.

Отдельные пользователи азербайджанского сегмента социальной сети Facebook не скрывали своего злорадства. Местные юзеры соревновались друг с другом в «остроумии», кто «смешнее» выскажется об инциденте: желчь лилась ушатами на просторы Facebook. И видеть эту вакханалию, омут, в котором тонула эмпатия, было прискорбно.

Да, никто не спорит, что многие сожгли не один миллион нервных клеток, возмущаясь коллапсом в центре города из-за проведения Формулы-1. И стресс людей вполне понятен. Непонятна странная радость, злое веселье по поводу того, что имиджу Азербайджана, пусть и в небольшой степени, был нанесен урон.

Конечно же, организаторы гонок заслуживают критики, но необходимо осознать, что в первую очередь происшествие негативно отразилось не на них, а на всей стране – на Азербайджане. А это означает на нас всех. И никакие неудобства, недовольство кем-то не может оправдать ехидство и злорадство.

Тут уместно вспомнить слова Городничего из бессмертной комедии Гоголя «Ревизор»: «Чему смеетесь? Над собою смеетесь!.. Эх, вы…»».

Кстати, некоторых злопыхателей, возможно, это и расстроит, но подобного рода авария не первая в истории «Формулы 1».

Как передает Report, в предыдущие годы также регистрировались аналогичные «люковые» аварии. Вот лишь некоторые из них:

2005-й год. Гран-при Китая: Наехавший на люк болид Хуана Пабло Монтойя получил серьезные повреждения. Днище авто начисто разворотило. Колумбийский пилот продолжил гонку, но после 8-го круга мотор McLaren заглох.

2010-й год. Гран-при Монако: Пилот команды Williams Рубенс Баррикелло наехал на крышку открепившегося люка. Люк повредил заднюю часть болида и левое колесо. Болид Рубенса занесло и несколько раз развернуло. Тут уж не до гонок.

2016-й год. Гран-при Монако: Болид пилота команды Mercedes Нико Росберга проехал по недостаточно хорошо закрепленному люку. Инцидент мог бы привести к трагедии. Отлетевший люк задел, и это еще мягко сказано, следовавший сзади болид Дженсона Баттона из команды McLaren. К счастью, Дженсону повезло. Ведь чугунный обломок мог бы врезаться в его шлем, а не в перед болида.

Так что, если уж в Китае и хваленой Европе (на жителей которой некоторые так хотят походить) от таких «люковых» инцидентов не застрахованы, то и Азербайджан слишком строго судить не следует. Тем более, что, вряд ли, китайцы или монегаски шумно праздновали эти неудачи, хотя и они, наверное, были чем- то и кем-то недовольны …