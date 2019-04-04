Горе луковое — чем объяснить перепроизводство и высокие цены?

Еще прошлым летом селяне с трудом могли найти покупателей для обильных урожаев лука. Сегодня же килограмм овоща стоит на столичном рынке до полутора манатов. Очевидны странные противоречия в картине изобилия – нашим луком завалены соседние страны, излишки урожая портятся на складах, а спустя полгода продукт не всем по карману.

По свидетельству очевидцев, прошлым летом фермеры в богатых на урожаи Бардинском и Агдамском районах не могли продать лук даже за 5-10 гяпиков. Часть собранного урожая портилась, и его приходилось закапывать в землю вместо удобрения. В памятный год в Азербайджане, по данным Минсельхоза, было выращено 233 тыс. тонн этой культуры.

Однако уже к весне килограмм овоща продается на столичных рынках в четыре раза выше себестоимости — 1,3-1,5 маната за килограмм. При этом небывало высокие цены не являются следствием возросших расходов на производство этой продукции. Они – следствие дефицита. И если соседний Иран запретил вывоз лука и картофеля по причине дефицита и повышения цен, местные экспортеры продолжают стабильные поставки в Турцию.

По данным Министерства сельского хозяйства, резкое подорожание этой культуры вызвано ростом объемов экспорта в братскую Турцию и сопутствующим ажиотажем. А выступивший в унисон председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана Башир Гулиев сообщил, что «в конце прошлого месяца ожидались поставки» в эту страну. При этом «латать дыры» на местном рынке будут астраханским импортом.

Первые рефрижераторные контейнеры с луком астраханского производства отправлены со станции Кутум Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал ОАО «РЖД») в Азербайджан, сообщает официальное издание ПривЖД. «Более 350 тонн астраханского лука 8 февраля были загружены и отправлены 14 рефрижераторными контейнерами, которые незадолго до этого доставили в Астрахань цитрусовую продукцию из Турции для российских потребителей», — говорится в материале издания. Качество астраханского лука ниже местного, говорят собеседники редакции. Овощ из этих мест быстрее портится и уступает вкусовыми свойствами нашему луку.

Получается, что в условиях перепроизводства, уже к весне местный рынок столкнулся с дефицитом. Но чем это вызвано?

По свидетельству руководителя Союза свободных потребителей Эюба Гусейнова, в последнее время отечественные производители начали больше работать на экспорт, чем на внутренний рынок. При этом доля импорта на азербайджанском рынке неуклонно растет. В результате мы имеем довольно интересную картину. «Иностранцы хотят работать на нашем рынке, а собственные производители предпочитают вывозить свою продукцию за рубеж. Естественно, это не может не сказываться на росте цен», — сказал правозащитник.

С его слов, отдельные группы работают на внутренний и внешние рынки. Проще говоря, большую часть местной продукции они отправляют на экспорт, а оставшуюся часть распределяют на внутреннем рынке, искусственно завышая цены. «Такие игроки пользуются высоким спросом на свой товар, понимая, что в любом случае смогут его продать. А если не смогут по завышенной цене продать товар на азербайджанском рынке, могут отправить его на экспорт и не проиграют при любом раскладе», — говорит Гусейнов.

Комментируя происходящее, профессор экономики Муслим Ибрагимов сказал #, что ситуация вызвана низким уровнем регулирования сельскохозяйственного рынка:«Все процессы, происходящие на рынке, должны регулироваться механизмами рыночной экономики. Однако, к сожалению, участники торговых отношений сталкиваются с механизмами, присущими, так называемой теории невидимой руки, что очень часть не дает ощутимых результатов и является причиной провалов. Ярким примером такого провала стала ситуация на рынке лука». Такое, со слов собеседника, наблюдается часто и позволяет утверждать, что управление рынком сельхозпродукции оставляет желать лучшего. Резкий рост цены указывает на присутствие нескольких крупных игроков, контролирующих эту сферу и договаривающихся о ценах.

Отметим, что лук на столичных рынках продается в четыре раза выше себестоимости. Следуя данным бывшего министра сельского хозяйства Гейдара Асадова, себестоимость килограмма овоща в минувшем году составляла 35 гяпиков. «Фермеры должны продавать лук за 45 гяпиков, чтобы получать прибыль, — говорил экс-министр, объясняя взлетевшие цены. — В противном случае это станет нерентабельным для них. В свою очередь оптовики, перевозчики, упаковщики и пр. также имеют свою маржу, что сказывается на розничных ценах, достигающих в итоге 60-70 гяпиков», — утверждал Асадов.

Не менее впечатляет и ситуация с импортом. Ввоз репчатого лука в Азербайджан дорогое удовольствие. Ведь если вспомнить, правительство продлило до середины декабря текущего года действие ставок импортных таможенных пошлин, и за импорт одного килограмма продукта взимается 60 гяпиков государственного сбора. Получается, что местный продукт вывозится, а ввести импортный — дорого.

«Существующая система таможенных сборов больше отражает интересы внутренних крупных игроков, обладающих господствующей позицией на рынке, — сказал по этому поводу эксперт-экономист Натиг Джафарли. — Даже на не производимые внутри страны товары устанавливаются очень большие таможенные пошлины».