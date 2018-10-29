Горбачев будет присутствовать на премьере фильма о себе

Документальный фильм «Знакомьтесь, Горбачев» станет сюрпризом для его героя, единственного президента СССР Михаила Горбачева, который обещал обязательно приехать на московскую премьеру 8 ноября, рассказала в интервью РИА Новости продюсер картины Светлана Палмер.

Сам Горбачев фильм еще не видел — сотрудники Горбачев-фонда решили, что он должен стать сюрпризом для него.

«Восьмого ноября состоится премьера в Москве, и Михаил Сергеевич на нее придет. Он сказал, что даже если ему ради этого придется выйти из больницы, он все равно придет. Фонд пригласил большое количество народа, порядка 200 человек, в том числе глав телеканалов, главных редакторов газет, радиостанций, многих послов других стран, будет делегация из Японии, поскольку Горбачев до сих пор чрезвычайно популярен в Японии», — рассказала Палмер.

В основу документального фильма немецкого кинорежиссера Вернера Херцога и британского документалиста Андре Сингера легли личные интервью с Горбачевым.

53 просмотров