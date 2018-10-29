Горбачев будет присутствовать на премьере фильма о себе

Документальный фильм «Знакомьтесь, Горбачев» станет сюрпризом для его героя, единственного президента СССР Михаила Горбачева, который обещал обязательно приехать на московскую премьеру 8 ноября, рассказала в интервью РИА Новости продюсер картины Светлана Палмер.

Сам Горбачев фильм еще не видел — сотрудники Горбачев-фонда решили, что он должен стать сюрпризом для него.

«Восьмого ноября состоится премьера в Москве, и Михаил Сергеевич на нее придет. Он сказал, что даже если ему ради этого придется выйти из больницы, он все равно придет. Фонд пригласил большое количество народа, порядка 200 человек, в том числе глав телеканалов, главных редакторов газет, радиостанций, многих послов других стран, будет делегация из Японии, поскольку Горбачев до сих пор чрезвычайно популярен в Японии», — рассказала Палмер.

 

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| 2018-10-29T08:28:47+00:00 29 октября 2018, 10:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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