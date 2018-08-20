Горан Парацки: «Нефтчи» будет сложно с «Карабахом»

Полузащитник «Нефтчи» Горан Парацки прокомментировал победу над «Габалой» (2:1) в матче 2-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана.

«Мы сыграли хорошо, если брать в расчет первые 75 минут. Могли забить третий и четвертый голы и спокойно завершить игру. Но не получилось и пропустили за десять минут до конца. Несмотря на это, продолжили играть компактно, показали свою силу. Доволен своей игрой. Вообще, с такими партнерами по команде сложно играть плохо. Мы – большая семья. Это можно видеть и в наших матчах.

Что касается матча против «Карабаха», то им еще надо сыграть в Лиге Европы перед встречей с нами. Нам надо воспользоваться этим. У них сильный состав, поэтому нам в любом случае будет сложно», — сказал Парацки сайту клуба.

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