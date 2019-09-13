Google_Earth помог найти мужчину через 20 лет

Житель курорта Палм-Бич в штате Флорида Уильям Молдт без вести пропал 7 ноября 1997 года. Вечером того дня он позвонил своей подруге из бара и сообщил, что скоро будет дома. Мужчину последний раз видели живым, когда он выходил из бара и садился в машину. При этом Молдт, которому в тот период было 40 лет, по словам очевидцев, не выглядел пьяным. После его исчезновения родные американца обратились в полицию, но поиски не дали никаких результатов.

В сентябре 2019 года бывший житель города Уэллинтгон, расположенного неподалеку от Палм-Бич, просматривал с помощью Google Earth снимки своего прежнего места жительства. На фотографиях мужчина, личность которого полиция не раскрывает, заметил в резервуаре для сточных вод, вокруг которого располагались дома, нечто, похожее на автомобиль.

После этого мужчина связался со знакомым, который сейчас проживает в Палм-Бич. Последний с помощью своего беспилотника выяснил, что в резервуаре действительно был затоплен автомобиль. В итоге мужчина сообщил об этом в полицию.

Правоохранительные органы извлекли машину из воды и обнаружили в ней останки человека. Во вторник, 10 сентября, была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила, что останки принадлежат пропавшему Молдту.

Как передает BBC News, местная полиция предполагает, что американец не справился с управлением и въехал в пруд для сточных вод.

Google Планета Земля (Google Earth) — проект компании Google, в рамках которого в интернет выкладывают спутниковые изображения всей земной поверхности. INTERFAX.RU