Google заплатит $200 млн за нарушения конфиденциальности детей на YouTube

Компания Google выплатит американским властям штраф в размере около 200 миллионов долларов за нарушения конфиденциальности детей на YouTube, сообщает The Wall Street Journal.

В минувшем году коалиция групп по защите конфиденциальности сообщила в Федеральную торговую комиссию (FTC) о том, что YouTube нарушает закон о защите личных данных детей в интернете.

Видеохотинг собирал информацию о несовершеннолетних для использования в таргетированной рекламе без согласия их родителей.

По данным издания, в настоящее время Google и FTC договорились об урегулировании спора.

Отметим, что в 2012 году комиссия также штрафовала Google, однако тогда размер выплаты оказался меньше в разы.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил компанию в манипуляциях во время выборов в 2016 году (aif.ru)