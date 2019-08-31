Google заплатит $200 млн за нарушения конфиденциальности детей на YouTube

Компания Google выплатит американским властям штраф в размере около 200 миллионов долларов за нарушения конфиденциальности детей на YouTube, сообщает The Wall Street Journal.

В минувшем году коалиция групп по защите конфиденциальности сообщила в Федеральную торговую комиссию (FTC) о том, что YouTube нарушает закон о защите личных данных детей в интернете.

Видеохотинг собирал информацию о несовершеннолетних для использования в таргетированной рекламе без согласия их родителей.

По данным издания, в настоящее время Google и FTC договорились об урегулировании спора.

Отметим, что в 2012 году комиссия также штрафовала Google, однако тогда размер выплаты оказался меньше в разы.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил  компанию в манипуляциях во время выборов в 2016 году (aif.ru)

 

| 2019-08-31T11:00:09+00:00 31 августа 2019, 11:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss