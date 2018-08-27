Google ввел функцию «самоуничтожающихся» писем

Автор в режиме конфиденциального общения в Gmail может указать время уничтожения послания, или в любой момент отозвать доступ получателя к сообщению.

Популярная функция «самоуничтожающихся» писем теперь доступна в Google. Разработчик ввел новый режим для конфиденциального общения для своих пользователей в Gmail, который поможет отправителю сообщений пресечь распространение или копирование его информации. Перед отправкой сообщения автор может указать дату автоматического стирания письма — от одного дня до пяти лет. Для особо невнимательных пользователей, Google ввел еще одну функцию — если отправитель забыл указать дату, он может в любую секунду отозвать доступ к письму, и защитить свои данные, запретив тем самым получателю пересылать, копировать, печатать, или загружать содержимое заблокированного послания.

Компания предупреждает, что Google не гарантирует полную конфиденциальность сведений, ведь разработчик не может запретить пользователю сделать скриншот экрана, или показать диалог другим пользователям. Не исключена вероятность взлома электронной почты злоумышленниками, а потому секретные данные лучше не доверять сети. Ранее Google в ответ на обвинения о разрешении доступа сторонним разработчикам к сообщениям в Gmail заверил пользователей электронной почты в том, что их данные под надежной защиты. Руководство пояснило, что пользователь заранее оповещен, какие данные сможет просматривать другой разработчик- это у казано в условиях доступа.

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