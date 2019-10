Google вслед за Apple удалил связанное с протестами в Гонконге приложение

Американская компания Google вслед за корпорацией Apple удалила из магазина Google play приложение, позволяющее пользователям играть от лица протестующих в Гонконге. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление разработчика игры.

По его словам, в Google выразили мнение, что приложение под названием «Революция нашего времени» (The Revolution of Our Times) «нарушает правила [поведения] в деликатных ситуациях». Согласно документам, попавшим в распоряжение издания, американская компания приняла решение удалить связанное с гонконгскими протестами приложение после запроса от полиции этого административного района.

Представитель Google, в свою очередь, заявил, что в корпорации принята политика, согласно которой разработчикам запрещается «зарабатывать» на серьезных конфликтах и трагедиях посредством создания игр, основанных на подобных событиях. «В [Google] обнаружили, что данное приложение нарушает такую политику», — заключил он.

Ранее Apple сообщила об удалении приложения HKmap.live, в котором на карте были отмечены локации, где находятся полицейские, что позволяло протестующим следить за стражами порядка.

Четыре месяца назад в Гонконге вспыхнули масштабные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, манифестации продолжаются.(ТАСС)