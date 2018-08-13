Google продолжает отслеживать передвижения пользователей — АР

Многие сервисы Google на айфонах и Android-устройствах хранят данные о передвижениях пользователей, даже если в настройках конфиденциальности отключена история местоположений. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Associated Press.

По данным СМИ, Google заранее спрашивает у пользователя разрешения на то, чтобы приложения, например, Google Maps, использовали геолокацию. На странице поддержки Google сказано, что пользователи, отключившие ее, «блокируют доступ к данным о местоположении для всех приложений». Журналисты Associated Press выяснили, что это не соответствует действительности, пишет korrespondent.net.

Эксперимент показал, что после того, как пользователи отключили историю передвижений, но не изменили настройки истории приложений и веб-поиска, некоторые сервисы Google продолжают автоматически сохранять данные о местоположении.

В частности, компания использует геолокацию, когда пользователь открывает Google Maps, поисковик или погодное приложение на Android. Также выводы журналистов подтвердили исследователи из Принстонского университета.

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