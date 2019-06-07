Google предупредила власти США о рисках из-за внесения Huawei в черный список

Руководство Google предупредило администрацию президента США Дональда Трампа о рисках, которые могут возникнуть для национальной безопасности страны, если ограничительные меры в отношении китайской компании Huawei не будут отменены, передает ТАСС.

Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. После этого Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.

Основной проблемой для Google, по данным издания, является возможность разработки китайской компанией своей собственной версии программного обеспечения, что сделает Android более уязвимой к хакерским атакам. «Google считает, что приостановка сотрудничества с Huawei опасна для США из-за вероятности создания двух операционных систем Android: оригинала и ее копии, — приводит FT слова источника.

Ранее Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний раунд таких консультаций проходил в мае в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик.

| 2019-06-07T10:01:38+00:00 7 июня 2019, 11:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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