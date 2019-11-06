Google повысил фильтрацию трафика от запрещенной информации

Поисковая система Google повысила фильтрацию трафика от запрещенной информации до 80%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

По словам руководителя, российская федеральная служба по надзору в настоящее время продолжает вести диалог с американской компанией, надеется, что фильтрация достигнет 100%.

«Если нет, будем вынуждены снова прибегнуть к штрафам. Надеюсь, этого не произойдет», — добавил Жаров.

Ранее Google неоднократно подвергался штрафу из-за наличия пиратской информации.