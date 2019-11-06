Google повысил фильтрацию трафика от запрещенной информации

Поисковая система Google повысила фильтрацию трафика от запрещенной информации до 80%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

По словам руководителя, российская федеральная служба по надзору в настоящее время продолжает вести диалог с американской компанией, надеется, что фильтрация достигнет 100%.

«Если нет, будем вынуждены снова прибегнуть к штрафам. Надеюсь, этого не произойдет», — добавил Жаров.

Ранее Google неоднократно подвергался штрафу из-за наличия пиратской информации.

| 2019-11-06T14:20:14+00:00 6 ноября 2019, 16:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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