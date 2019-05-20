Google Play и Google Play Protect продолжат работать на устройствах Huawei

Представитель корпорации Google заявил, что приложения Google Play и Google Play Protect продолжат работать у пользователей существующих устройств китайской телекоммуникационной компании Huawei. Его слова приводит в воскресенье агентство Reuters.

«Мы приходим в соответствие с указом и изучаем последствия», — прокомментировал представитель распространенную ранее агентством информацию о прекращении бизнес-контактов Google с Huawei из-за решения американских властей внести последнюю в черный список.

«[Приложение] Google Play и защита Google Play Protect продолжат функционировать для наших пользователей на существующих устройствах Huawei», — добавил он. Reuters отмечает, что представитель компании подтвердил сведения о прекращении деловых отношений с Huawei. Других подробностей собеседник не привел.

Ранее в воскресенье Reuters со ссылкой на источники проинформировал, что Google приостановила бизнес-контакты с китайской Huawei после того, как власти США приняли решение внести последнюю в черный список. Как сообщалось, на практике такой шаг означает, что китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению Google, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе. Reuters уточнял, что, например, Huawei потеряет доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства, и не сможет устанавливать программы, разработанные Google.