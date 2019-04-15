Google передает полиции США данные о пользователях

Компания Google на регулярной основе помогает правоохранительным органам США в поимке преступников, передавая им данные о своих пользователях и их местоположении. Об этом сообщает The New York Times.

Однако, по данным издания, сотрудники полиции и ФБР получают данные не только подозреваемых, но и всех пользователей Google, оказавшихся недалеко от места совершения преступления.

Как отмечается, правоохранительные органы могут запросить у компании данные обо всех телефонах, которые Google заметила в районе преступления. Компания направляет полиции данные обо всех замеченных телефонах, причем раскрывая изначально только их местонахождение.

Полиция отбирает тех пользователей, которые могут представлять интерес для следствия, и запрашивает информацию об их перемещении. После полиция отбирает тех, кто может быть преступником или свидетелем, и запрашивает уже полную информацию об этих пользователях.

По данным издания, полиция начала использовать сервис отслеживания местоположения пользователей Google в 2016 году. (Газета.ру)

| 2019-04-15T13:11:44+00:00 15 апреля 2019, 13:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss