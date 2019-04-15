Google передает полиции США данные о пользователях

Компания Google на регулярной основе помогает правоохранительным органам США в поимке преступников, передавая им данные о своих пользователях и их местоположении. Об этом сообщает The New York Times.

Однако, по данным издания, сотрудники полиции и ФБР получают данные не только подозреваемых, но и всех пользователей Google, оказавшихся недалеко от места совершения преступления.

Как отмечается, правоохранительные органы могут запросить у компании данные обо всех телефонах, которые Google заметила в районе преступления. Компания направляет полиции данные обо всех замеченных телефонах, причем раскрывая изначально только их местонахождение.

Полиция отбирает тех пользователей, которые могут представлять интерес для следствия, и запрашивает информацию об их перемещении. После полиция отбирает тех, кто может быть преступником или свидетелем, и запрашивает уже полную информацию об этих пользователях.

По данным издания, полиция начала использовать сервис отслеживания местоположения пользователей Google в 2016 году. (Газета.ру)