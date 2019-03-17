Google отвергает обвинения Трампа в помощи Китаю

Google отрицает утверждение президента США Дональда Трампа о помощи военным Китая. Ответ корпорации в Twitter опубликовала журналист The Wall Street Journal Вивиан Салама.

«Мы не работаем с китайскими военными. Мы работаем с правительством США, в том числе с Министерством обороны, во многих областях, включая кибербезопасность, рекрутинг и здравоохранение»,— приводит она слова представителя Google.

Ранее Трамп написал, что «Google помогает Китаю и их военным, но не США». 14 марта, по данным Reuters, председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил в Конгрессе, что «деятельность, которую проводит Google в Китае, приносит пользу китайским военным». При этом ни президент, ни генерал не уточнили, о какой именно выгоде идет речь.