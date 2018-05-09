Google начинает борьбу с фейковыми новостями

Американская корпорация Google заявила, что в скором времени она обновит и перезапустит свой фирменный новостной агрегатор Google News. Это не только изменит сам сервис, но и поможет бороться с фейковыми новостями. Об этом представители компании рассказали на конференции для разработчиков I/O 2018, которая проходит с 8 по 10 мая в Калифорнии.

Как рассказали в Google, грядущее обновление для Google News будет проведено в рамках борьбы с фейковыми новостями и сайтами. Это поможет пользователям лучше, проще и быстрее находить нужные материалы, которые заслуживают доверие новостных источников. Генеральный директор Google Сундара Пичаи рассказал, что в грядущем обновлении основой станет искусственный интеллект. Благодаря ему сервис Google News выделит самое лучшее из всех актуальных новостей и из всего, что только могут предложить журналисты.

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