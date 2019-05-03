Google Chrome признан самым популярным в мире браузером

Google Chrome остается безоговорочным лидером на рынке интернет-браузеров по итогам апреля. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на компанию Net Applications.

В апреле 2019 года веб-браузер Chrome от компании Google иcпользовался на 65,64% компьютеров. Доля браузера Firefox от Mozilla составила 10,23%, браузеры Internet Explorer и Edge от Microsoft иcпользовались на 8,44% и 5,53% устройств cоответcтвенно.

В январе корпорация Microsoft начала предупреждать пользователей браузера Edge о ненадежных новоcтных cайтах.

| 2019-05-03T08:04:05+00:00 3 мая 2019, 10:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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