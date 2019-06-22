Гонщик Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Франции, передает ТАСС.

Лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 28,319 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас (отставание — 0,286 секунды), третье место занял гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер из Монако (+0,646).

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не сумел попасть в третий сегмент квалификации, выбыв после первого круга и заняв итоговое 16-е место. Его партнер по команде таец Александер Албон также не сумел пробиться в третий сегмент, выбыв во втором круге и показав 11-й результат.

Гонка Гран-при Франции пройдет 23 июня.