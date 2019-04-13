Гоночный автомобиль въехал в зрительскую трибуну во время ралли в Швеции

Гоночный автомобиль въехал в зрительскую трибуну во время ралли на стадионе «Тикста» в местечке Римбо в 60 км от Стокгольма. Пять человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet.

«Двое получили легкие ранения, трое — более серьезные. Один человек был доставлен в больницу на вертолете. Остальные были перевезены на обычной машине скорой помощи», — рассказывает представитель полиции Стокгольма Карина Скагерлинд.

«Одна из машин по непонятным причинам сошла с трассы и наехала на зрителей. Судя по всему, речь идет об аварии», — продолжила она.

По данным полиции, водитель машины получил легкие травмы.