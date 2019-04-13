Гоночный автомобиль въехал в зрительскую трибуну во время ралли в Швеции

Гоночный автомобиль въехал в зрительскую трибуну во время ралли на стадионе «Тикста» в местечке Римбо в 60 км от Стокгольма. Пять человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet.

«Двое получили легкие ранения, трое — более серьезные. Один человек был доставлен в больницу на вертолете. Остальные были перевезены на обычной машине скорой помощи», — рассказывает представитель полиции Стокгольма Карина Скагерлинд.

«Одна из машин по непонятным причинам сошла с трассы и наехала на зрителей. Судя по всему, речь идет об аварии», — продолжила она.

По данным полиции, водитель машины получил легкие травмы.

| 2019-04-13T20:34:50+00:00 13 апреля 2019, 21:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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