Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов

Сообщается, что около 7.20 по местному времени полицейские в касках и с щитами попытались убрать баррикады, которыми протестующие заблокировали улицу, ведущую к площади в районе Ваньчай, где ежегодно 1 июля проводится церемония поднятия флага по случаю передачи Гонконга Китаю.