Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов

Полиция Гонконга применила перцовый газ и дубинки для разгона противников законопроекта об экстрадиции, которые вновь вышли на протесты в 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю. Как передает РИА Новости, об этом сообщает телерадиостанция RTHK.
Великобритания передала Гонконг Китаю 1 июля 1997 года.
Сообщается, что около 7.20 по местному времени полицейские в касках и с щитами попытались убрать баррикады, которыми протестующие заблокировали улицу, ведущую к площади в районе Ваньчай, где ежегодно 1 июля проводится церемония поднятия флага по случаю передачи Гонконга Китаю.